Surpopulation carcérale : plus de 10.700 détenus dans les prisons belges

Depuis des années, les prisons belges rencontrent des problèmes de surpopulation. En principe, il existe 35 prisons en Belgique totalisant 9.300 places pour les détenus, mais ces derniers sont plus de 10.000 depuis quelques années.

Selon les chiffres les plus récents, qui datent du 24 décembre, il y a actuellement 10.781 détenus dans les prisons belges. L'année dernière, ils étaient 10.442 à la même période et 10.903 l'année d'avant. En 2020, cependant, en raison du coronavirus, de nombreux prisonniers ont été libérés de manière anticipée et ce alors qu'ils étaient à moins de six mois de la fin de leur peine.

En ce moment, quatre prisonniers occupent également l'aile Deradex de la prison d'Ittre. Les ailes Deradex sont destinées aux prisonniers isolés en raison de leur capacité à pouvoir radicaliser d'autres personnes. A Hasselt, la section Deradex ne compte plus aucun détenu radicalisé. L'année dernière, les sections Deradex comptaient encore dix détenus, dont quatre à Hasselt.

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) a déjà fait savoir qu'il souhaitait ouvrir 15 nouvelles maisons de détention à petite échelle d'ici la fin de la législature. Cela représenterait 720 nouvelles places. Deux nouvelles prisons classiques devraient également arriver, à Haren et à Termonde.

Ces dernières semaines, Vincent Van Quickenborne a souligné plusieurs fois le succès de l'opération relative aux téléphones cryptés Sky ECC, qui a aussi contribué à la surpopulation, notamment dans la prison d'Anvers. Cette opération a permis d'arrêter plus de 500 personnes. Plus de 200 d'entre elles ont été placées en détention provisoire.