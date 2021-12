Accueil Belgique Judiciaire "Salles bondées", "Des plaidoiries sans masque", "Des contacts Covid mais pas de tests" : les avocats ne respectent plus les gestes barrières au Palais de justice de Bruxelles Les cas de Covid sont nombreux au palais de justice de Bruxelles. ©Marie Russillo François Garitte Suiveur du Sporting de Charleroi



Depuis plusieurs jours, les chiffres des contaminations au Covid-19 poursuivent leur déclin. Mais, malgré cette diminution, le virus continue de circuler, et plus facilement dans certains lieux que dans d'autres. Le palais de justice de Bruxelles fait partie de ceux-là avec, ces derniers temps, plusieurs avocats testés positifs au virus. "Je suis actuellement positif et j'ai sûrement attrapé le virus au palais, explique un visage bien connu du barreau,...