Un théâtre gantois échoue devant le Conseil d'Etat

"Coup de poignard" d’Écolo, poids de Jan Jambon, méthode De Croo : le Codeco, à bout de souffle, est obligé de se réinventer

Entre menace de désobéissance civile, désunion politique et ras-le-bol de la population, l’arrêt du Conseil d’État, forçant la réouverture des cinémas et des théâtres, ponctue une séquence délicate pour le gouvernement. Le Comité de concertation (Codeco), confronté à une situation incertaine et à la lassitude des Belges, est à la recherche de son souffle.