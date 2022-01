Enquête ouverte à l'encontre d'une policière de la zone Bruxelles-Nord pour vol

D'après des témoignages recueillis par Sudinfo, la policière a dérobé la carte bancaire d'une de ses collègues le 6 janvier dernier et l'a ensuite utilisée pour faire divers achats.

Une enquête a été ouverte à l'encontre d'une policière de la zone de police Bruxelles-Nord pour vol et fraude informatique, a indiqué le parquet de Bruxelles jeudi, confirmant une information de Sudinfo. La suspecte a été interrogée et relaxée après interrogatoire, selon le parquet. "L'enquête est en cours", a précisé l'autorité judiciaire. Une policière de 56 ans a été interpellée pour avoir volé la carte bancaire d'une de ses collègues et l'avoir ensuite utilisée pour faire des achats, selon Sudinfo. Elle a été interpellée mercredi matin sur son lieu de travail, dans un commissariat de Saint-Josse-ten-Noode.

D'après des témoignages recueillis par Sudinfo, la policière a dérobé la carte bancaire d'une de ses collègues le 6 janvier dernier et l'a ensuite utilisée pour faire divers achats. Des perquisitions ont ensuite été menées dans le commissariat et au domicile de la suspecte, selon le média.

Celle-ci aurait acheté du parfum dans une droguerie, puis aurait fait des courses alimentaires et aurait payé un repas dans un fast-food à la gare du Midi. Elle y aurait acheté ensuite un abonnement de train et loué un casier à la consigne à bagages.

La victime aurait très vite remarqué la disparition de sa carte bancaire, en découvrant que le plafond de paiement sans contact avait été atteint. Elle aurait alors fait bloquer sa carte bancaire.

Par la suite, la suspecte a été identifiée sur base d'images des caméras de vidéo-surveillance de l'un des magasins dans lesquels elle a effectué des achats.