Affaire Duferco: une première audience mercredi

Il s'agit d'une première audience, destinée à la fixation d'un calendrier d'échange de conclusions et d'un calendrier de plaidoiries. Une dizaine de personnes sont prévenues dont la société Duferco, un représentant de l'État congolais et Serge Kubla, pour faits de corruption, de faux, d'usage de faux et de blanchiment. Serge Kubla est soupçonné d'avoir corrompu, en 2009, un ancien premier ministre congolais, Adolphe Muzito, dans le but d'obtenir les droits d'exploitation d'un gisement minier pour le compte de l'entreprise italo-suisse Duferco.

Une enquête judiciaire a été ouverte en 2014. Quelques mois plus tard, en avril 2015, l'ancien ministre wallon de l'Économie et ancien bourgmestre de Waterloo, ainsi que deux dirigeants du groupe sidérurgiste, avaient été brièvement placés sous mandat d'arrêt.

Serge Kubla avait ensuite avoué aux autorités judiciaires avoir remis une enveloppe contenant une somme de 20.000 euros à l'épouse d'Adolphe Muzito, alors que celle-ci était de passage à Bruxelles. Selon le ministère public, il s'agissait d'une avance sur un pot-de-vin bien plus conséquent, d'un montant de 500.000 euros.

Par ailleurs, selon l'enquête, l'homme politique avait ouvert un compte à la banque Pictet, en Suisse, sur lequel Duferco, via une de ses filiales, a versé des commissions. Ces "frais de consultance" ont été estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Serge Kubla avait ensuite retiré cet argent en liquide via une filiale de la banque helvète au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans cette affaire, la disparition de Stephan De Witte, un comptable agissant comme homme de confiance de Duferco, demeure une énigme. Il a donné signe de vie pour la dernière fois en juin 2014 au Congo.