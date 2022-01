39 morts à bord d'un camion en Angleterre: verdict mercredi dans le volet belge de l'affaire

Leurs corps avaient été découverts dans le comté de l'Essex au Royaume-Uni. Les 23 accusés risquent des peines de prison ferme allant de 1 à 15 ans. Tous ont néanmoins demandé l'acquittement pour trafic d'êtres humains. Le 23 octobre 2019, les corps sans vie de 39 migrants, tous de nationalité vietnamienne et parmi lesquels trois mineurs, ont été découverts dans un camion réfrigéré à Grays, dan le comté de l'Essex, de l'autre côté de la Manche. Rapidement, il a été établi que le poids-lourd avait quitté Zeebruges la veille en direction de Purfleet.

Dans le cadre du volet britannique de l'affaire, quatre hommes ont déjà été condamnés en janvier 2021 à de lourdes peines d'emprisonnement. Au Vietnam, sept personnes ont aussi été condamnées pour leur participation dans ce dossier.

Dans le cadre du volet belge, deux planques à Anderlecht ont été découvertes par les enquêteurs. C'est depuis celles-ci que le 22 octobre, 15 migrants vietnamiens ont été acheminés vers Bierne dans le nord de la France, où ils ont été dissimulés dans un conteneur. Les victimes avaient versé en moyenne 12.000 euros pour ce voyage clandestin depuis la Russie vers l'Europe. Elles s'étaient encore acquittées de près de 12.000 euros supplémentaires pour la traversée vers le Royaume-Uni. Les passeurs avaient "sous-traité" ce transport à une société de logistique irlandaise.

La branche belge de ce réseau de trafic d'êtres humains a été démantelée le 26 mai 2020. En tout, l'organisation criminelle a été reliée à pas moins de 130 transports. Vo Van Hong est considéré par le parquet fédéral comme le leader de celle-ci. Cet homme de 45 ans était en contact avec les branches berlinoise et parisienne du réseau. Ce Vietnamien veillait à ce que les migrants arrivent en temps et en heure au lieu de chargement et décidait de qui pouvait embarquer. Cette figure-clé du dossier aurait aussi donné des instructions sur les montants à verser et les modalités de paiement. Le ministère public a requis 15 ans de prison à son encontre, 920.000 euros d'amende et une confiscation de l'ordre de 2,3 millions d'euros.

Le prévenu N. Long, âgé de 46 ans, a aussi joué un rôle important au sein du réseau, l'homme étant impliqué dans le processus de décisions de l'organisation criminelle, selon la procureure fédérale Ann Lukowiak. Une peine de prison de 10 ans est requise à son encontre, de même qu'une amende de 480.000 euros et la saisie de 380.000 euros.

Outre le leader et son lieutenant présumés, 11 autres personnes d'origine vietnamienne devront répondre de leurs actes devant la justice brugeoise. Il s'agit entre autres des propriétaires et du locataire des planques mais aussi d'un superviseur et d'un homme à tout faire dans ces logements anderlechtois. Ils risquent des peines comprises entre un an et 15 ans de prison.

Par ailleurs, une dizaine de chauffeurs de taxis sont aussi poursuivis pour leur implication dans ce trafic d'êtres humains. Ils amenaient les victimes à la demande du gang vers les planques ou les lieux de départ. Mountassir F., âgé de 29 ans, aurait transporté 56 victimes au total et encourt pour cela huit ans de prison et 448.000 euros d'amende. Ses collègues risquent quant à eux deux à cinq ans de prison.

Tous les prévenus plaident l'acquittement pour trafic d'êtres humains et pour leur rôle au sein du réseau. Vo Van Hong prétend même avoir été victime de la traite d'êtres humains, ayant rejoint l'Europe clandestinement. Selon son avocat Antoon Vandecasteele, ses connaissances limitées en langues ne lui permettaient pas d'assurer la direction d'un réseau.

La défense de la plupart des autres accusés mise sur le fait que ces derniers ne savaient pas qu'il était question d'un trafic d'êtres humains. Les chauffeurs de taxis assurent à ce titre qu'ils étaient rémunérés à un tarif ordinaire.

Le verdict sera prononcé mercredi matin à 09h00 par le président Bert Salembier. Pour chaque prévenu condamné à une peine effective de trois ans de privation de liberté ou plus, le ministère public peut exiger une arrestation immédiate. Vo Van Hong et quatre complices présumés sont toujours en détention préventive.