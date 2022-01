Dave De Kock poursuivi pour l'enlèvement, la séquestration et la mort du petit Dean

Police et parquet recherchent un homme de 34 ans et un enfant de 4 ans disparus depuis quatre jours près de Saint-Nicolas

La police fédérale et le parquet de Flandre-Orientale ont publié un avis de recherche dimanche pour un homme âgé de 34 ans et un garçon de 4 ans qui ont été vus pour la dernière fois à Saint-Nicolas mercredi et ne se sont plus manifestés depuis.