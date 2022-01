Les enquêteurs belges et néerlandais tiendront une réunion de coordination mercredi dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement et la mort d'un enfant de quatre ans, Dean Verberckmoes.

Décès du petit Dean Verberckmoes : réunion de coordination mercredi entre enquêteurs belges et néerlandais

Il sera toutefois encore trop tôt pour décider où le principal suspect, Dave De Kock, 34 ans, pourra être jugé. Il faudra d'abord déterminer où l'enfant a été tué, a-t-on appris mardi auprès de la justice belge. Le corps de l'enfant a été retrouvé vers 22h00 lundi dans le village de Vrouwenpolder, en Zélande néerlandaise. La victime est de nationalité belge et le parquet belge de Flandre orientale enquêtait sur sa disparition.

Principal suspect dans cette affaire, Dave De Kock avait été interpellé lundi vers 14h15 sur la base du signalement d'une situation suspecte, dans le village néerlandais de Meerkerk.

Une vingtaine d'enquêteurs néerlandais travaille désormais sur cette affaire. Dave de Kock est détenu aux Pays-Bas pour l'enlèvement du petit garçon et son implication dans son décès. L'enquête doit déterminer où le trentenaire et l'enfant se sont rendus aux Pays-Bas et où la victime a été tuée.

Les résultats de l'autopsie, qui permet aussi d'estimer plus précisément l'heure du décès, pourraient peut-être y contribuer. Elle devrait avoir lieu mercredi. Le suspect est lui toujours entendu aux Pays-Bas et pourrait comparaître jeudi devant un juge d'instruction, qui décidera s'il doit être maintenu en détention.