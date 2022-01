La maman du petit Dean, retrouvé mort aux Pays-Bas, n'était pas au courant du passé de Dave De Kock : "Je lui faisais entièrement confiance"

Hier, Dean Verberckmoes, l'enfant de quatre ans porté disparu depuis six jours et originaire de Saint-Nicolas, a été retrouvé sans vie dans la province de Zélande aux Pays-Bas. La police néerlandaise et le parquet de Flandre orientale l'ont confirmé lundi soir. Dès dimanche, il avait été établi que Dave De Kock et l'enfant se trouvaient aux Pays-Bas. Dans l'après-midi ce lundi, le trentenaire a été interpellé, il devra à nouveau être entendu. Un médecin légiste va examiner le corps de la victime pour déterminer les causes du décès et toutes autres traces seront aussi analysées par le laboratoire.

Au lendemain de cette triste découverte, la maman du garçon livre des détails auprès de nos confrères de Het Nieuwsblad sur les liens qui les unissaient avec Dave De Kock. Il apparait ainsi que celui-ci gardait régulièrement son fils avec l'aide de sa petite amie.

"Dean les connaissait bien, il adorait être là. Il était content d'aller vers eux"

, raconte Elke Verberckmoes, la mère de la victime. Elle confie qu'elle était au courant que l'homme avait été condamné, sans connaître le motif.

"Je savais qu'il avait été condamné et qu'il était allé en prison, mais je ne savais pas pourquoi. Il m'a seulement dit qu'il était innoncent et qu'il y était resté 10 ans. Je lui ai fait confiance. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il cachait des choses."

C'est seulement après la diffusion de l'avis de recherche pour son fils qu'elle a appris qu'il avait été condamné pour la mort d'un autre enfant. "

On m'a envoyé des articles sur son passé. J'étais choquée. Si j'avais su cela, je ne lui aurais jamais fait confiance."

Dave De Kock avait été condamné en février 2010 par le tribunal correctionnel de Turnhout à 10 ans de prison pour des faits de maltraitance envers un enfant ayant provoqué la mort d'un bambin de deux ans. Il est sorti de prison en décembre 2018.

Le papa de la première victime de Dave De Kock partage aujourd'hui son incompréhension auprès de VTM : "Déception, colère, tristesse. Je ne peux pas le décrire. Il aurait été préférable qu'il soit condamné à la prison à vie."