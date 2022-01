Mort de Dean (4 ans): la chambre du conseil confirme le mandat d'arrêt de la compagne de Dave De Kock

"Nous avons demandé la libération de ma cliente, car elle maintient qu'elle est innocente. Elle est parfaitement consciente du fait qu'elle est probablement la dernière personne à avoir vu Dean en vie, mais elle demande de pouvoir en parler avec respect", a précisé son avocat Me De Decker. "C'est extrêmement difficile pour elle. Elle avait aussi un lien avec Dean. Elle est sous le choc et décontenancée par ce qui s'est passé. Ma cliente fera de son mieux pour tout expliquer et coopérer à l'enquête", a-t-il ajouté.

Interpellée au domicile qu'elle partage avec Dave De Kock à Saint-Gilles-Waes (Flandre orientale), la jeune femme a été placée sous mandat d'arrêt des chefs d'enlèvement et d'assassinat. On ignore cependant si elle a joué un rôle actif dans la mort de l'enfant.