La PJ de Bruxelles met la main sur 50 kg de cocaïne

Le parquet de Bruxelles a annoncé, ce mardi, que la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles a procédé à un joli coup de filet dans le milieu du trafic d’armes et de stupéfiants. Le 25 janvier, la section Grand Banditisme de la PJF - avec l’aide des unités spéciales et d’enquêteurs français - a procédé à l’arrestation de sept individus.

Les investigations s’inscrivaient dans le cadre d’une enquête sur une organisation criminelle active notamment dans le trafic international d’armes et de stupéfiants. Les enquêteurs ont intercepté les suspects en analysant des communications qui transitaient par des appareils Sky ECC utilisés par certains des individus interpellés.

L’analyse de ces échanges a permis d’identifier et d’arrêter un agent de sécurité travaillant au port de Zeebruges. Selon le parquet, l’individu ouvrait l’accès au port pour permettre l’évacuation de grandes quantités de cocaïne. La suite de l’enquête a mené les policiers à un appartement bruxellois.

Armes de guerre et uniformes de police saisis

Le recours à des équipes spécialisées dans la recherche de cachettes dans les véhicules a aussi permis aux enquêteurs de mettre la main sur 50 kg de cocaïne, représentant une valeur marchande de 2,5 millions d’euros, et sur près de 800 000 euros en espèces, parfaitement emballés et dissimulés dans un véhicule.

La police a également retrouvé des armes de guerre, des armes de poing ainsi que des uniformes de police qui ont été saisis.

Le parquet de Bruxelles précise que les sept individus sont connus de la justice, trois d’entre eux ont été placés sous mandat d’arrêt. L’un d’eux séjournait en Belgique sous une fausse identité et devait purger 10 ans de prison en France.

"Le contexte social et l'évolution de ce type de criminalité organisée requièrent un niveau d'expertise et de professionnalisme toujours plus élevé dans le chef des services qui y sont confrontés. Ces beaux résultats sont le fruit d'une enquête minutieuse ayant bénéficié de l'appui des méthodes de recherche particulières, de partenaires étrangers et des unités spéciales", a encore expliqué le parquet de Bruxelles par voie de communiqué.