Action des grévistes de la faim: l'État belge conteste l'existence d'un accord

Selon elles, l'État, via son secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, n'a pas respecté un accord datant de juillet 2021, qui garantissait la prise en compte de critères précis lors de l'examen des demandes de régularisation de quelque 475 sans-papiers. L'avocat de l'État a contesté l'existence d'un tel accord. Les requérants ont demandé au tribunal, par la voix de leurs avocates, notamment Me Marie Doutrepont, Me Selma Benkhelifa et Me Sibylle Gioe, d'ordonner la suspension des décisions refusant la régularisation de leur séjour en Belgique ? et des ordres de quitter le territoire assortis à ces décisions ? tant que les "lignes directrices" de l'accord de juillet 2021 ne seront pas éclaircies.

Quelque 475 sans-papiers, qui avaient fait une grève de la faim entre mai et juillet 2021, disent avoir obtenu du secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, via l'intervention de quatre négociateurs, que certaines "lignes directrices", ou critères, soient pris en considération lors de leurs demandes de régularisation, notamment le fait qu'ils sont intégrés en Belgique ou qu'ils disposent d'une promesse d'embauche.

Le conseil de l'État belge, Me Konstantin de Haes, a parlé de "malentendu", contestant l'existence même d'un tel accord. "Je pense que le secrétaire d'État n'a rien dit d'autre que de pousser ces gens à introduire leur demande", a-t-il dit.