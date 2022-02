14 arrestations au cours d'une opération de police et des douanes du Benelux et de France

Quatorze personnes ont été arrêtées et plusieurs types d'armes et de stupéfiants ont été saisis au cours d'une opération transfrontalière des services de police et de douane de Belgique, de France, des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg, menée de jeudi à dimanche, indique lundi la police fédérale dans un communiqué.