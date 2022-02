Toujours emprisonné, Herman Van Holsbeeck sera fixé mercredi sur son sort

Herman Van Holsbeeck ne sortira pas de prison ce lundi. L'audience a duré plus de deux heures devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles et les avocats de l'ex -manager d'Anderlecht en sont satisfaits.



"Nous avons été longuement entendus. Nous avons plaidé l'absence d'éléments nouveaux. Nous estimons qu'il n'y a rien de neuf par rapport aux charges déjà évoquées en 2019. La chambre des mises a décidé de ne pas rendre sa décision avant mercredi et cela rencontre notre souhait, celui d'examiner en profondeur nos arguments" nous précise Daniel Spreutels à la sortie du palais de Justice de Bruxelles.