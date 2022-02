Accueil Belgique Judiciaire Action en justice pour suspendre la loi pandémie Audrey Despontin et Audrey Lackner (qui représentent l'ASBL Notre Bon Droit) réclament que le tribunal reconnaisse que l’État belge a commis une faute en prolongeant la situation d’urgence épidémiologique, que l’État belge soit condamné à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation dans les 24 heures, sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard. C'est la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) qui est à la base de la loi pandemie. ©BELGA Maryam Benayad Journaliste service Belgique





Après avoir mis en cause les mesures de lutte contre la propagation du Covid en dénonçant l’absence de cadre législatif, après avoir contesté l’usage et l’élargissement du Covid Safe Ticket (CST), les avocates Audrey Despontin et Audrey Lackner – représentant l’ASBL Notre Bon Droit – s’attaquent à la prolongation...