Herman Van Holsbeeck libéré

L'ancien dirigeant du club bruxellois avait été placé en détention provisoire le 19 janvier, par le juge d'instruction bruxellois Michel Claise, dans le cadre de l'enquête autour de l'agent de joueurs Christophe Henrotay. Lundi, ses avocats avaient demandé sa libération devant la chambre des mises en accusation.

"C'est un énorme soulagement pour Herman Van Holsbeeck, ces dernières semaines ont été épouvantables pour lui. Quand à 67 ans, on se retrouve détenu, c'est un choc difficile à maîtriser. On a pu plaider très longuement. On a vu que la chambre des mises était très attentive. Je n'aurais pas osé un tel pronostic mais la satisfaction est grande pour Maître Wilmotte et moi-même de voir la joie qu'il aura", nous confie le ténor Daniel Spreutels, qui vient d'apprendre la nouvelle.

Van Holsbeeck devrait quitter la prison de Saint-Gilles dans la soirée de mercredi.