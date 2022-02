Mineurs à l'époque, les suspects de l'assassinat de Beveren pourraient finalement être jugés en assises

Le juge de la jeunesse de Termonde s'est dessaisi jeudi du cas des jeunes suspectés d'être impliqués dans l'assassinat de David Polfliet à Beveren. S'ils ne font pas appel, les deux suspects, mineurs au moment des faits, seront jugés comme des adultes et risquent, en cas de renvoi pour assassinat devant la cour d'assises, jusqu'à 30 ans de prison. Le corps sans vie de David Polfliet, un homme de 42 ans originaire de Saint-Nicolas, avait été retrouvé le 6 mars 2021 dans un parc de Beveren, à côté de la voie ferrée, situé Lesseliersdreef. L'homme avait été roué de coups et tout indiquait une mort violente. La victime avait été attirée dans le parc par les trois suspects via l'application de rencontres Grindr.

Homophobie pas établie

Les suspects étaient tous les trois mineurs au moment des faits. Le plus jeune avait 16 ans et est originaire de Kieldrecht (Flandre orientale), tandis que les deux autres avaient 17 ans et sont originaires pour l'un d'Anvers et, pour l'autre, de Verrebroek (Flandre orientale). Les deux aînés sont désormais majeurs.

Tous trois s'étaient rendus à la police après les faits. Les juges de la jeunesse d'Anvers et de Termonde avaient décidé de les placer dans le centre fermé d'Everberg avant de les diriger vers d'autres institutions. Le suspect le plus jeune s'est ensuite enfui en septembre de l'institut pour mineurs de Wingene avant d'être finalement interpellé dans un hôtel de Blankenberge.

Les adolescents ont expliqué dans leurs déclarations qu'ils voulaient voler la victime mais pas la tuer. Selon l'autopsie, David Polfliet serait mort d'une hémorragie après avoir reçu un coup de couteau dans la cuisse, mais cette information n'a pas encore été confirmée par le parquet de Flandre orientale. Celui-ci avait également fait savoir précédemment que le caractère homophobe des faits n'est pas encore établi et que l'enquête suit son cours. Une reconstitution organisée la semaine dernière a confirmé que le coup de couteau fatal avait été infligé par l'Anversois.

Les deux suspects originaires de Flandre orientale ont été convoqués devant le juge de la jeunesse. La défense a demandé à ce que les deux agresseurs présumés comparaissent en tant que mineurs et argué que l'homophobie n'était pas le mobile de leur acte. Le tribunal de la jeunesse de Termonde a cependant décidé jeudi de se dessaisir du dossier des deux jeunes et de les faire juger comme des adultes. Ils comparaîtront vendredi devant le juge d'instruction de Termonde, qui les interrogera et les placera probablement sous mandat d'arrêt. La procédure de dessaisissement concernant le suspect anversois est également en cours devant le tribunal des mineurs d'Anvers, mais aucune décision n'a encore été prise à son égard.

L'enquête se poursuit

Les avocats des deux jeunes renvoyés devant le juge d'instruction ont déploré le renvoi devant la justice pour adultes et annoncé qu'ils feraient probablement appel, si leurs clients respectifs étaient d'accord.

La décision de dessaisissement est exécutoire par provision, ce qui signifie que, même en cas d'appel, les deux adolescents devront comparaître devant le juge d'instruction. L'enquête sur la mort de David Polfliet se poursuit. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation devront décider ultérieurement si un procès d'assises aura lieu.