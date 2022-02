Une première en Europe : la justice montoise innove avec sa chambre environnement

Quel avenir pour la forêt wallonne ? "Les défis qui touchent la forêt sont extrêmement nombreux"

Les Assises de la forêt wallonne lancent ce vendredi une consultation de six mois avec les acteurs de la forêt afin de définir une nouvelle note d’orientation stratégique. Les défis et attentes vis-à-vis de la forêt sont multiples. Et parfois divergents.