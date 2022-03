276 nouveaux dossiers ouverts et 888 suspects arrêtés après la mise au jour de Sky ECC

Un an après la mise au jour du réseau crypté Sky ECC, 276 nouvelles enquêtes ont été ouvertes et 888 suspects ont été interpellés a annoncé le parquet fédéral mercredi.

Ce sont 118 dossiers judiciaires, déjà ouverts, qui ont été enrichis des informations extraites des messages cryptés déchiffrés par la police. Les enquêteurs ont également saisi plus de 90 tonnes de drogue, d'une valeur marchande de 4,5 milliards d'euros, ainsi que de l'argent en espèces et des biens d'une valeur totale de près de 60 millions d'euros. "Plusieurs dizaines de cas de corruption ont également été mis au jour. Le plus inquiétant à mon sens", a déclaré Eric Bisschop, le procureur fédéral adjoint. "Car, entre menaces et chantage ou récompenses illégales, ces phénomènes de type mafieux doivent impérativement être éradiqués rapidement. L'expérience vécue par d'autres pays démontre à suffisance le risque de les voir s'enraciner au point de ne plus pouvoir être maîtrisés par les institutions chargées de protéger la société", a commenté le magistrat.

Le 9 mars 2021, la police judiciaire fédérale a lancé l'une des plus grandes opérations de l'histoire judiciaire belge, en menant 200 perquisitions sur le territoire et dans d'autres pays, avec l'aide notamment des Pays-Bas et de la France, et en procédant à 48 interpellations, dans l'affaire appelée "Sky ECC". Le dossier a été ouvert au parquet fédéral, à la suite de soupçons de l'utilisation de téléphones cryptés par le milieu criminel, obtenus par la société Sky ECC.

Des mois de travail ont suivi pour décrypter un milliard de messages interceptés grâce à l'enquête. À ce jour, plusieurs centaines de millions de ces messages ont déjà été déchiffrés, a indiqué le parquet fédéral mercredi. Et les informations obtenues ont été partagées par la Belgique avec 22 pays.