Trois ans de prison requis contre l'artiste Jan Fabre, accusé de harcèlement sexuel

Le ministère public a requis vendredi après-midi, devant le tribunal correctionnel d'Anvers, trois ans de prison ferme à l'encontre du sculpteur et chorégraphe Jan Fabre.

Ce dernier est poursuivi pour des cas de violences, d'intimidation et de harcèlement sexuel dans sa compagnie Troubleyn. Il est également prévenu pour atteinte à l'honneur d'une personne.

Vendredi se tient la première journée d'audience dans ce procès, consacrée aux plaidoiries des parties civiles, constituées des victimes déclarées et de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, et au réquisitoire du ministère public. Vendredi prochain, la défense aura la parole. Jan Fabre devrait alors être présent alors qu'il était absent ce vendredi, représenté par ses avocats.