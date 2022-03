Mort de Dean : La compagne de Dave De Kock demandera à nouveau sa libération conditionnelle jeudi

La chambre du conseil de Termonde avait précédemment décidé de la maintenir en détention, mais la défense a fait appel de cette décision. La Néerlandaise Romy W. a été appréhendée dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 janvier, lors d'une perquisition dans l'immeuble où elle vivait avec Dave De Kock à Saint-Gilles-Waes (Flandre orientale). Elle avait été placée sous mandat d'arrêt pour l'enlèvement et l'assassinat présumé de Dean bien que son rôle dans la mort de l'enfant de quatre ans demeure incertain.

Romy W. et Dave De Kock ont tous deux fait des déclarations contradictoires quant à leurs rôles respectifs. La Néerlandaise maintient que la dernière fois qu'elle a vu l'enfant, c'était en compagnie du suspect.

Het Laatste Nieuws a publié mardi un extrait d'une lettre que Dave De Kock a écrit à sa mère le 26 février : "J'ai entendu dire qu'elle (Romy W.) a été arrêtée et cela me fait tellement mal. Elle n'y est pour rien. Elle a tout perdu à cause de moi".

Dave De Kock avait franchi la frontière néerlandaise et a abandonné le corps de Dean près de l'île artificielle de Neeltje Jans en Zélande dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 janvier. Celui-ci a été retrouvé le 17 janvier et le suspect a été interpellé dans la foulée.

Le parquet général et les avocats des suspects ne font aucune déclaration sur l'état actuel de l'enquête.