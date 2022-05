Jusqu'à 18 ans de prison pour les responsables de l'attentat déjoué à Villepinte en 2018

Amir S. et Nasimeh N. de Wilrijk, qui devaient commettre l'attentat, ont écopé de 18 ans de prison, contre 17 ans de réclusion pour Mehrdad A., qui devait garder un œil sur la scène. Tous trois perdent également leur nationalité belge. Amir S. a reçu une peine plus lourde, puisqu'il avait été condamné à quinze ans de prison en première instance. Les peines de Nasimeh N. et Mehrdad A. ont, elles, été confirmées en appel. Toutes les parties civiles ont reçu 1 euro de dommages et intérêts.