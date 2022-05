Mort du petit Dean: la compagne de Dave De Kock reste incarcérée

C'est ce qu'a décidé mardi la chambre du conseil de Termonde. La défense et le parquet ne font aucun commentaire, les contacts avec la presse ayant été suspendus dans cette affaire. La Néerlandaise avait été appréhendée dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 janvier, lors d'une perquisition dans l'immeuble où elle vivait avec Dave De Kock à Saint-Gilles-Waes (Flandre orientale). La victime, Dean Verberckmoes, avait déjà séjourné chez le couple par le passé et l'enfant y aurait logé le mercredi 12 janvier, le jour où De Kock et le petit Dean ont été aperçus pour la dernière fois.

Romy W. avait été placée sous mandat d'arrêt pour l'enlèvement et l'assassinat présumé de Dean bien que son rôle dans la mort de l'enfant demeure incertain. Elle avait déclaré au début de l'enquête qu'elle avait vu le garçon pour la dernière fois lorsqu'il était avec Dave De Kock, et qu'elle n'avait rien avoir avec sa mort.