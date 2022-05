Ignacio de la Serna quitte le Collège des Procureurs Généraux

Ces dernières semaines, les sorties du président du Collège des Procureurs Généraux, Ignacio de la Serna, étaient de plus en plus nombreuses. Et de plus en plus critiques, surtout envers le monde politique. En cause : les dossiers qui s’empilent sans pouvoir être traités par la police judiciaire fédérale, faute de moyens.

Une lutte contre la criminalité organisée qu'il estime urgente pour éviter que la société soit "gangrenée par la mafia". Urgente au point de réunir, de façon inédite, les commissions Justice et Intérieur de la Chambre et interpeller les députés. Car Ignacio de la Serna, habituellement discret dans les médias, voulaient tirer la sonnette d'alarme.

Discret, il le sera plus encore puisqu’il quitte le Collège des Procureurs Généraux dans quelques jours.

Le 2 juin, il prêtera serment devant la Cour de cassation – qui juge de la légalité des décisions judiciaires et n’a donc pas comme rôle de statuer sur les faits – pour rejoindre la deuxième chambre (qui traite les affaires pénales) de la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire du pays.

Déménagement place Poelaert début juin

Ignacio de la Serna a rejoint le Collège des Procureurs Généraux comme un “outsider” en 2014, avant d’en devenir président une première puis une seconde fois. Son dernier mandat est toujours en cours, la fonction le passionne, mais il s’en va.

À quelques jours de son déménagement au Palais de justice de la place Poelaert à Bruxelles, Ignacio de la Serna nous a reçus à Mons. L’occasion pour le futur ex-patron du Collège des Procureurs Généraux de faire le point sur l’état de la politique criminelle en Belgique. Et d’émettre quelques suggestions au monde politique.

Serait-ce par lassitude qu'il quitte ses fonctions ? "Absolument pas", assure le magistrat qui s'explique dans un entretien exclusif accordé à La Libre et à lire dans l'édition de ce week-end.