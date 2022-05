Coronavirus: deux ans de suspension pour un médecin complotiste qui a un "comportement dangereux pour ses patients"

Le Conseil provincial du Hainaut de l’Ordre des médecins a infligé, le 11 mai dernier, une suspension, pendant deux ans, du droit d’exercer l’art médical au docteur Alain Colignon, chirurgien vasculaire, qui exerce à la Clinique des jambes de Nivelles.

Le médecin avait été renvoyé devant l'instance disciplinaire pour avoir enfreint les règles de la déontologie médicale et manqué à l'honneur de la profession pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. On lui reproche d'avoir usé de son crédit scientifique et de son autorité médicale pour diffuser à de multiples reprises, non seulement dans le corps médical mais aussi dans le grand public "des opinions douteuses, des thèses non suffisamment étayées et des pratiques médicales qui ne cadrent pas avec les connaissances scientifiques actuelles généralement admises".

Le docteur Colignon se défend d’être complotiste mais ses propos traduisent invariablement un refus obstiné d’admettre ce qui est considéré comme la parole officielle, qu’elle soit gouvernementale, scientifique, médiatique ou ordinale, relève le Conseil provincial du Hainaut.

Dangereux pour ses patients

La plainte initiale émane du Dr Michèle Gerard, infectiologue au CHU Saint-Pierre, qui avait été alertée par des prescriptions d'Ivermectine émanant d'un cabinet de Nivelles. Elle avait alors signalé à l'instance disciplinaire "les conseils aberrants sur le traitement du Covid" diffusés sur le site de ce médecin. Ils sont toujours en ligne… Le Dr Colignon recommande, en cas d'autotest positif ou de signes sévères (toux, température), d'entamer immédiatement le "traitement primaire" qu'il prescrit, soit une association d'Ivermectine, d'hydroxychloroquine, de Zinc, de vitamine D… Le médecin déconseille parallèlement à ses patients qui ne sont pas à risques de se faire injecter les "nouveaux vaccins" contre le Covid.

Pour l'Ordre des médecins, le docteur Colignon développe "un comportement dangereux pour ses patients".

La décision de suspension prend cours le 21 juin prochain, sauf si l’intéressé fait appel. Ce qui sera le cas. Le médecin ne renie rien de ses pratiques ; au contraire, il les revendique.