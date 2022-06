Six membres d’un réseau de vente de stupéfiants bien organisé sur les réseaux sociaux ont été interpellés suite à une enquête de plusieurs mois menée par la section Recherche de la zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Berchem-Ste-Agathe).

Ils vendaient du haschisch sur Snapchat: six suspects interpellés à Bruxelles

En janvier 2022, les enquêteurs découvert plusieurs comptes Snapchat proposant des stupéfiants. Ces comptes avaient été créés avec une véritable “Team Marketing”, précise la police locale. Dans ces vidéos/photos, les auteurs, qui se targuaient d’être les n°1 des vendeurs de haschisch sur Bruxelles, proposaient dans des annonces animées, différentes variétés d’herbes et de résine de cannabis (avec un logo et des sachets personnalisés) et promettaient une livraison à domicile.

Moto, trottinette, vélo, voiture et même Heetch… tout était possible pour que la marchandise arrive le plus rapidement possible à destination du consommateur.

Pour ne rater aucune vente et être le plus efficace possible sur les réseaux sociaux, il y avait même un QR code renvoyant sur une autre plateforme de vente Telegram.

L’enquête a mené à 7 perquisitions sur les cinq communes de la zone de police Bruxelles-Ouest. Six suspects ont été identifiés, dont les deux principaux, deux frères âgés de 19 et 20 ans qui géraient les commandes et la publicité, ont été interpellés à leur domicile en pleins préparatifs de commandes.

Durant l’intervention, les enquêteurs assistés par la brigade anti-banditisme (BAB), ont interpellé quatre livreurs, dont un en pleine transaction. La saisie a permis de mettre la main sur plus de 3 kilos d’herbe, 174g de résine de cannabis, près de de 8000 euros en cash, une moto (qui sera vendue via FinShop) et un scooter.

Quatre suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles. L’un d’entre eux a été placé sous mandat d’arrêt, deux autres (en aveux) ont été libérés sous conditions.