Les agents de Fedasil ne se sont pas coalisés contre le droit à l’accueil, dit le parquet de Bruxelles

Crimes en Arabie Saoudite: les victimes belges invitent la justice à ouvrir une enquête

Me Maryse Alié, l'avocate d'Alia et Lina al-Hathloul, invite la chambre des mises en accusation de Bruxelles de ne pas suivre la position du procureur et d'ordonner l'ouverture d'une enquête pour crime contre l'humanité. Alia et Lina al-Hathloul sont les sœurs de Loujain al-Hathloul, une militante saoudienne pour le droit des femmes, emprisonnée et torturée dans son pays.