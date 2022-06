Bruxelles a connu 22 fusillades liées au trafic de drogue depuis le 1er janvier

C’est un fait indéniable : l’agglomération bruxelloise a connu depuis septembre 2021 une recrudescence des faits de violence impliquant des armes à feu, principalement sur les territoires des zones de police de Bruxelles-Ouest, Bruxelles-Capitale Ixelles et Bruxelles-Midi.

La hausse a conduit Catherine Moureaux (PS), bourgmestre de Molenbeek, commune très touchée, à demander l'aide du fédéral. Une hausse qui a pris un tour politique lorsque le président du MR y a vu la résultante de "30 ans de laxisme Moureaux".

Le parquet de Bruxelles était resté discret. Mardi, le procureur du Roi de Bruxelles, Tim De Wolf, est sorti du bois, pour dresser non pas un "état des lieux précis sur des dossiers individuels" mais donner un "contexte global".

Pas d’organisation criminelle unique

Il était entouré des chefs de corps des trois zones concernées et d’Eric Jacobs, directeur judiciaire de la PJF Bruxelles.

Ce dernier a chiffré les faits depuis le 1er janvier. Il y a eu 22 fusillades, une avec décès, 14 avec un blessé, une avec deux blessés et six sans blessé. Pour les coups de couteau, cela est plus complexe à chiffrer. Il ne peut dresser de comparaison par rapport à 2021 mais il y a clairement une hausse.

Ces faits, a indiqué M. De Wolf, se sont principalement déroulés sur la voie publique. "Sauf exceptions, ils sont liés au trafic de stupéfiants, souligne-t-il. Ce sont là, ajoute-t-il, des enquêtes complexes car il n'y a généralement pas de collaboration des victimes."

Ce qui ne veut pas dire que la justice néglige les faits. "On fait tout pour les élucider. Et, dans plusieurs dossiers, ces efforts ont porté leurs fruits. Il y a des détentions préventives", indique M. De Wolf.

Ces fusillades ne sont pas à situer dans un contexte unique : "Bien qu'il y ait des clusters d'incidents liés, il n'y a pas une seule organisation criminelle derrière tous les incidents", assure M. De Wolf.

"La plupart des fusillades sont des faits locaux, sauf une qui était liée à la mafia albanaise", précise M. Jacobs. Et d’ajouter que l’image qui se dégage est "une lutte pour des territoires au niveau le plus bas". "S’agit-il de personnes qui veulent monter en puissance ? On n’a pas pu le déterminer", ajoute-t-il. Ce sont donc bien souvent des bandes urbaines. M. De Wolf est formel : "Et nous avons une bonne vue sur le nombre et la composition de ces bandes."

La lutte contre ce trafic, assure M. De Wolf, s’inscrit - et s’est toujours inscrite - dans les priorités du parquet et de la police, comme la lutte contre les bandes urbaines et le trafic d’armes. M. De Wolf est très clair : il n’acceptera jamais de zones de non-droit.

Michel Goovaerts, chef de corps de Bruxelles-Ixelles, le confirme : "C'est pour nous la priorité absolue, comme pour les autorités administratives."

Pas de lien établi avec l’étranger

Les polices veulent à la fois rassurer la population, travailler en flagrant délit et échanger des informations avec les autres services pour élucider le maximum de faits, dit M. Goovaerts.

Jurgen De Landsheer, chef de corps de Bruxelles-Midi (Anderlecht-Forest-Saint-Gilles) insiste, lui, sur la lutte contre le deal de rue, qui provoque de nombreuses nuisances. Des études menées par la police sur Bruxelles ont en effet montré que les quartiers touchés par la drogue sont aussi ceux qui sont le plus touchés par la violence.

La problématique drogue fait l’objet d’un plan "stups" entre polices et parquet depuis 2020. À Bruxelles, le trafic recouvre surtout cannabis et cocaïne. Aucun lien n’est établi avec l’étranger.