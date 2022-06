Procès des attentats de Bruxelles : "Certaines contraintes risquent de peser sur les droits de la défense"

Contacté quelques heures avant que ne soit prononcé le verdict du procès parisien, Me Eskenazi se disait "épuisé" par les dix mois de procès qui s'achèvent. "Là, je dois vous avouer qu'il y a une sorte de césure dans ma tête. J'essaie de ne pas trop penser à la suite, simplement parce qu'après un procès de dix mois, la fatigue est omniprésente. Et cette fatigue tient notamment au fait qu'on a dû gérer, parallèlement à ce procès à Paris, le cabinet et les affaires à Bruxelles. Certains avocats ont eu la chance de pouvoir se consacrer uniquement à leur procès. Pour les avocats belges, c'était un peu plus compliqué, et j'en fais partie."

Du respect à Paris, des craintes à Bruxelles

Stanislas Eskenazi explique aussi avoir quelques craintes quant à l'aspect logistique du procès bruxellois. D'autant plus qu'à Paris, l'organisation du procès était millimétrée, jugée même exemplaire par de nombreux observateurs. "Je veux d'abord souligner que l'organisation du procès à Paris a été vraiment exceptionnelle. Nous avons été respectés en tant qu'avocats, tant de la part des confrères des parties civiles que de la part des gendarmes. Pour l'accès au palais de justice, pour aller voir nos clients dans les box, tout fonctionnait correctement, tout. Alors évidemment, après une telle expérience, j'ai des craintes pour la tenue du procès à Bruxelles."

Et de pointer les difficultés d'accès au Justitia, l'ancien site de l'Otan qui fera office de palais de justice durant ce procès. Mais également la disposition à l'intérieur de la salle d'audience. "J'entends beaucoup de choses qui ne me permettent pas d'être optimiste. Par exemple, à Paris, les audiences commençaient à 12 h 30, ce qui laissait le temps de s'organiser ou de faire autre chose avant. À Bruxelles, cela commencera à 9 h, c'est dommage. Plus concrètement, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas aisé de parler avec les accusés dans le box. Cela m'inquiète. Certaines contraintes risquent de peser sur les droits de la défense. J'ai aussi peur pour les parties civiles qui méritent un procès aussi bien organisé que ce que nous avons eu à Paris. Pour Bruxelles, il reste trois mois. Mes craintes ne sont que des craintes, j'espère que tout sera fait pour qu'au début du procès, tout soit réglé et plus apaisé."