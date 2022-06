Procès des attentats de Bruxelles : "La plus grande difficulté sera de trouver un jury hétérogène"

Car pour ce méga-procès, un jury populaire sera constitué, contrairement au procès de Paris où un jury de magistrats professionnels a été mis en place.

Les convocations ont été envoyées en début de cette année mais, selon plusieurs sources, de nombreux citoyens ont déjà fait savoir qu’ils souhaitaient être récusés. Et les motifs invoqués sont divers.

Certains refusent pour des raisons de santé dont les problèmes nécessitent une opération chirurgicale prévue durant le procès. D'autres ont peur d'être "embarqués durant 9 mois en se coupant du monde" et ne se considèrent pas aptes à juger des citoyens.

"C’est dur, nous en sommes conscients"

"Moi, j'ai reçu une convocation et ça m'intéresse vraiment. Le hic, c'est que j'ai un job mais que je bosse en tant qu'indépendant. Je voudrais donc savoir si je suis payé en accomplissant mon devoir de citoyen et, surtout, si ce qu'on me paiera me permettra de vivre dignement. Dans le cas contraire, je ne veux pas risquer de me retrouver sans le moindre sou", nous explique une personne qui a reçu cette fameuse convocation. Et dont les questions restent actuellement sans réponses.

Impliquée dans la préparation de ce procès, Sophie Van Bree, vice-présidente du tribunal de première instance de Bruxelles, se dit consciente du problème que pose l'organisation d'un tel procès avec un jury populaire. Mais la magistrate rappelle qu'il s'agit d'une décision politique. "C'est dur, nous en sommes conscients, mais il s'agit d'un choix politique. Le procureur fédéral a notamment expliqué qu'un jury professionnel était plus opportun mais le débat a été tranché au niveau politique. Nous n'allons pas changer la loi. Nous faisons tout pour que cela se passe sans encombres. Le premier challenge sera de recevoir les 600 personnes convoquées le 10 octobre."

Et de conclure : "Oui, il y a des demandes de récusation mais toutes ne sont pas acceptables. Sur les 600 personnes, nous trouverons bien les 36 personnes nécessaires à constituer ce jury. La plus grande difficulté sera de trouver un jury hétérogène, qu'il soit le reflet de la société."