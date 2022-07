Un projet de loi pourrait permettre de transférer Assadolah Assadi vers l’Iran

Déposé en urgence par le gouvernement le 29 juin, un projet de loi au parlement préfigure-t-il un échange de détenus entre la Belgique et l'Iran ? C'est la question que beaucoup se posent à la lecture du "Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées" qui figure dans un paquet de cinq traités d'entraide judiciaire soumis à la Chambre par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.



L'urgence a été demandée par le gouvernement. Le projet de loi sera examiné mardi en commission des Relations extérieures pour être voté jeudi.



Téhéran détient dans ses prisons une douzaine de ressortissants européens binationaux, dont l'un est l'universitaire irano-suédois Ahmedreza Djalali, professeur à la VUB. Ce dernier a été condamné à mort pour espionnage et l'Iran a mis la pression en mai en annonçant que son exécution était imminente. Un touriste français, Benjamin Brière, est également détenu en Iran où il a été condamné à huit ans de prison pour espionnage.



Par ailleurs, la Belgique détient dans ses prisons Assadolah Assadi, chef des services secrets iraniens en Europe, condamné à Anvers à 20 ans de prison pour avoir fomenté une tentative d'attentat contre l'opposition iranienne à Villepinte (France). L'enquête avait été rondement menée par la Sûreté de l'État et le Parquet fédéral. Elle avait conclu que l'attentat, stoppé in extremis en juin 2018 grâce à la collaboration des services européens, aurait pu faire des dizaines de morts.

Une grâce est possible selon le traité

L’opposition iranienne en exil craint que le projet de loi adopté en Belgique ait été fait sur mesure pour permettre de livrer Assadi à son pays. L’Iran considère qu’Assadi bénéficiait de l’immunité diplomatique. En juin, elle s’en était même plainte au Haut-Commissaire de l’Onu aux droits de l’Homme. L’opposition est persuadée que l’homme sera libéré dès son retour car l’article 13 du Traité précise que “chaque partie peut accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de la condamnation conformément à sa Constitution ou à ses autres dispositions légales”.

"On va livrer un terroriste dans un dossier dans lequel le Parquet fédéral a travaillé quatre ans", dénonce l'avocat Georges-Henri Beauthier, qui a défendu le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), partie civile dans cette affaire. L'avocat rappelle que l'Iran a déjà procédé à des arrestations d'étrangers sur son territoire pour obtenir la libération de ses agents. Ce fut le cas dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien ministre iranien en exil en France, Chapour Bakhtiar. En cas de vote au parlement belge, "le message au régime iranien serait très clair : vous pouvez commettre des actes de terreur en Europe en utilisant vos 'diplomates' et vos 'ambassades' et vous en sortir avec un compromis", dénonce Shahin Gobadi, responsable du CNRI en France.

Mettre les compteurs à zéro avec l'Iran

Curieusement, contrairement à ses trois acolytes, Assadi n’avait pas fait appel l’an dernier à sa condamnation à 20 ans par le tribunal correctionnel d’Anvers. De là à penser que des tractations étaient déjà en cours, le pas est franchi par l’opposition. Selon l’agence iranienne Fars, le ministre iranien des Affaires étrangères a interpellé Sophie Wilmès le 19 février en marge de la Conférence de la Sécurité à Munich.

Le député N-VA Peter De Roover a déjà interrogé le ministre Van Quickenborne au sujet du projet de loi. Ce dernier a répondu de façon générale en soulignant que les cinq projets de loi avaient pour but d’empêcher des criminels, notamment dans le domaine du narcoterrorisme, de se soustraire à la loi et de rester impunis en se cachant dans d’autres pays. L’un des traités concerne en effet les Émirats arabes unis où plusieurs barons de la drogue belges se sont réfugiés.

Le ministre n’a pas expliqué la raison pour laquelle un traité avec l’Iran était nécessaire. Il se pourrait qu’il agisse par souci humanitaire afin d’éviter l’exécution de M.Djalali et d’obtenir la libération d’autres ressortissants européens, à un moment où les compteurs avec l’Iran doivent être remis à zéro, selon des diplomates, les Occidentaux cherchant dans l'urgence des alternatives au pétrole et au gaz russes.