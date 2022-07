Croquis de justice : "Voler un vélo ne justifie pas qu’un policier vous casse le bras"

Accusé de vol et de rébellion, un jeune se dit victime d’abus policiers. Son bras est cassé. Il a porté plainte.

Mehrez (prénom d’emprunt) est assis au fond de la salle d’audience en attendant son avocat. Le jeune homme fait la grimace quand il tente de bouger son bras en écharpe. Son avocat arrive et lui demande si les médecins ont délivré un certificat d’incapacité.

Car ce bras plâtré est lié à l’affaire pour laquelle Mehrez est présent aujourd’hui. Le jeune homme est accusé de tentative de vol et de rébellion envers les forces de l’ordre. Mais lui se dit victime et non coupable. D’autant que la personne qui lui aurait cassé le bras serait un agent de police.

Accident après une interpellation ou usage disproportionné de la force ? Deux versions s’opposent.

Une disqueuse dans son sac

Mehrez a été interpellé deux fois en une quinzaine de jours dans une situation que la juge estime "problématique". La première fois, c'était aux abords d'un centre commercial à Anderlecht. Le jeune homme a été arrêté par une patrouille de police qui l'a aperçu en train "d'observer des vélos de façon suspecte".

Quand les policiers s’approchent, Mehrez tente de prendre la fuite, mais il sera très vite rattrapé. Dans le sac à dos qu’il transporte, les policiers trouveront notamment une disqueuse, des outils et une paire de gants.

Pour les policiers, cela ne fait aucun doute : Mehrez observait les vélos dans le but de les voler. Il sera donc arrêté, mais, en l’absence d’infraction, très vite relâché.

Dix jours plus tard, la même scène se reproduit, mais cette fois dans le quartier bondé de Sainte-Catherine, dans le centre-ville.

Deux policiers en civil aperçoivent Mehrez accroupi devant une rangée de vélos. Intrigués par la présence du jeune dans une telle posture, les agents s’approchent. Mehrez prend la fuite. Il sera rattrapé et l’interpellation est plus musclée. Mehrez, qui aurait refusé d’obtempérer, sera plaqué au sol, son bras droit tiré vers le dos. Ce même bras qui est cassé et plâtré.

"Je ne suis pas fou"

"Madame, tout ça, c'est la version des policiers. Déjà, je ne savais pas que c'était des policiers. Je l'ai su quand ils ont mis un gyrophare et j'ai directement collaboré. Avant ça, j'étais assis en train de parler au téléphone quand ils sont venus vers moi sans raison. Je ne suis pas un voleur. Il faut être fou pour voler un vélo au milieu de la foule. Je ne suis pas fou et je ne vole pas !" s'indigne Mehrez.

Le jeune insiste sur un point : s'il a pris la fuite en voyant des policiers, c'est parce qu'il a déjà eu affaire aux forces de l'ordre par le passé. Et que cela ne s'est pas toujours bien passé. "Ils mentent. Regardez les caméras de surveillance du quartier. Si vous voyez une image qui correspond à leur histoire, je suis prêt à aller en prison. Mais j'ai rien fait, ces policiers sont des brutes. Quand j'ai dit qu'il me faisait mal au bras, le policier m'a dit de fermer ma gueule. Et que j'étais un fils de p***. Après, au poste, il m'a dit qu'en me tapant il s'était abîmé les vêtements. Ces policiers ne sont pas gentils."

Connu de la justice

La juge écoute attentivement, et rappelle au jeune homme qu'il a déjà été arrêté pour vol de vélos. "Je peux entendre ce que vous racontez. Je n'ai pas des œillères, je sais qu'il y a des brebis galeuses dans la police, comme il y en a partout d'ailleurs. Libre à vous de porter plainte et je veux savoir s'il y a un suivi par rapport à cela. Mais cela ne change rien au fait que ces policiers ne sont pas tombés sur vous par hasard. Vous avez déjà été condamné pour des vols de vélos. Vous êtes connu de la justice. Et au moment d'être interpellé, vous aviez dans votre sac à dos du matériel suspect", rétorque la juge, sous le regard ébahi du jeune homme.

Cette fois, c’est l’avocat de Mehrez qui intervient.

Les brebis galeuses

"Madame la présidente, il y a des brebis galeuses, mais, malheureusement, ce genre de comportement problématique de la police est loin d’être exceptionnel. Combien de fois, dans cette salle d’audience, n’avons-nous pas entendu pareille histoire ? Vous savez qu’il y a des abus policiers. Aucune infraction n’est avérée, il ne s’agit que de suspicion de vol. Et même si mon client était passé à l’acte, voler un vélo ne justifie pas qu’un policier vous casse le bras. Mon client ne doit pas être condamné pour une suspicion de fait. Soit il a volé, soit il n’a rien fait."

La juge analyse le dossier et propose une peine de travail. Mehrez refuse. Il a un entretien d’embauche dans l’après-midi et a peur que son nouveau job ne lui permette pas de combiner une peine de travail. Il souhaite une suspension du prononcé. Et ajoute qu’une plainte a été déposée contre les policiers.

La juge jette un œil au dossier. Puis lève la tête en observant longuement Mehrez qui a l’air déboussolé.

"Nous prenons l’affaire en délibéré. Rendez-vous dans cette même salle dans une semaine. D’ici là, je vous souhaite un prompt rétablissement."