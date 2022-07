Cinq métis victimes de ségrégation veulent réparation de l'Etat

"Une loi doit accorder réparation aux victimes de la politique menée par la Belgique coloniale envers les métis", a demandé lundi l'avocate de cinq femmes victimes de cette ségrégation, Me Michèle Hirsch, devant la commission de la Chambre qui se penche sur le passé colonial de la Belgique. Cette commission a entamé la semaine passée l'un des volets les plus délicats de ses travaux, celui des réparations ou compensations pour le préjudice provoqué par l'administration coloniale du Congo, du Rwanda et du Burundi. Pour éviter tout mélange de population qui aurait pu mettre en danger le principe de supériorité des Blancs, plusieurs décrets justifiaient à l'époque une politique d'enlèvement de ces enfants à leur mère congolaise pour les confier à des missions religieuses.

En avril 2019, l'alors Premier ministre, Charles Michel, a présenté les excuses de la Belgique pour le sort réservé à ces enfants. Pour les plaignantes, victimes de cette politique, ce geste n'est pas suffisant. Elles ont introduit une action en justice pour obtenir réparation mais le tribunal de première instance de Bruxelles les a déboutées en décembre 2021. Elles ont fait appel, une nouvelle décision devrait intervenir au mieux d'ici deux ans. "Qu'attend-on : que le temps passe et qu'il n'y ait plus personne ?", s'est insurgée Me Hirsch.