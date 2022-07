La Chambre du conseil de Bruges a décidé de faire interner D.K., un homme de 55 ans originaire de Oostkamp qui a envoyé des messages de mort à Conner Rousseau, le président du parti politique Vooruit, et au virologue Steven Van Gucht.

Un homme qui a menacé de mort Conner Rousseau et Steven Van Gucht va être interné

L'information a été confirmée mardi par l'avocat du quinquagénaire. "Mon client se rend compte qu'il doit être suivi psychologiquement", a déclaré Pieterjan Dens à Belga. L'homme de 55 ans a été interpellé plus tôt cette année pour avoir envoyé plusieurs menaces de mort par courriels. Conner Rousseau et Steven Van Gucht se trouvaient parmi les bénéficiaires de ces missives. Depuis lors, l'homme a été placé derrière les barreaux et un expert dépêché par le parquet a jugé que le quinquagénaire n'était pas responsable de ses actes.

D.K. comparaissait mardi devant la chambre du conseil, où le parquet a demandé son internement sur base du rapport de l'expert. "Nous ne nous sommes pas opposés à cette demande", a confirmé Me Dens. "Mon client se rend compte qu'il doit être suivi psychologiquement. Pour l'instant, il se trouve dans l'aile psychiatrique de la prison de Gand, en attente d'une place dans une institution psychiatrique."

L'affaire ne débouche donc pas sur un procès devant le tribunal correctionnel.