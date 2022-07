Une Liégeoise condamnée à Bruges pour trafic d’êtres humains

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné lundi une Liégeoise de 63 ans et trois hommes d’origine albanaise à des peines de prison allant de un à trois ans avec sursis pour trafic d’êtres humains. Trois migrants albanais, dont un enfant de trois ans, avaient été découverts le 19 août 2021 à Nieuport dans une camionnette transportant un chargement de tableaux.

La douane avait d’abord interpellé la sexagénaire à qui appartenait la camionnette. La Liégeoise avait affirmé qu’elle voulait vendre des tableaux à Londres, niant toute implication dans un trafic d’êtres humains.

Liège, Drongen, Nieuport

Les enquêteurs sont ensuite remontés à trois hommes d’origine albanaise suspectés d’être ses complices. L’un d’eux, habitant à Oupeye, aurait accompagné la dame jusqu’au parking de l’autoroute à Drongen en Flandre orientale. Deux autres Albanais auraient ensuite pris le relais pour emmener plus loin les trois passagers clandestins. Le duo pourrait aussi être en lien avec deux autres transports quelques jours plus tôt.

Le 5 août 2021, deux Albanais ont été emmenés à Mouscron. De là, ils ont été transportés avec succès au Royaume-Uni par un complice roumain. L’autre tentative a été réalisée le 13 août pour faire passer deux Albanais par le même itinéraire. Le prévenu roumain a été arrêté à Coquelles, dans le nord de la France. Les deux migrants étaient cachés sur le toit de son tracteur, derrière un pare-brise. Le complice roumain a été condamné en France à douze mois de prison pour ces infractions.

La Liégeoise et son complice d’Oupeye ont été condamnés à un an de prison avec sursis. Les deux hommes qui ont ensuite pris le relais à Drongen ont respectivement été condamnés à trois ans et 30 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive. Ils ont aussi obtenu un sursis partiel pour les amendes de 14 000 et 10 000 euros.