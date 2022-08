Accueil Belgique Judiciaire Maurice Krings: "La justice est si lente à Bruxelles que l'on risque un retour de vendettas" Le manque de moyens de la justice est un problème persistant, surtout à Bruxelles. Maurice Krings, à la tête des avocats francophones de la capitale, est inquiet. Le bâtonnier est lassé. Mais il propose des solutions. Et intime au politique d'agir. Maryam Benayad Journaliste service Belgique



©Marie Russillo

Maurice Krings est fatigué. Le bâtonnier de l'ordre français du barreau de Bruxelles - le plus grand du pays - termine son mandat dans quelques semaines, et il est inquiet. La cause ? L'agonie de la justice, singulièrement...