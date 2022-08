Sœur Gabrielle, disparue en 1982 : mystérieuse fugue ou assassinat ?

La Libre vous emmène dans les tréfonds de l’histoire criminelle belge pour vous retracer six affaires non résolues – des cold cases. Ce cinquième épisode vous emmène à Termonde, là où a été vue pour la dernière fois sœur Gabrielle. C’était en 1982. Les informations de ce récit proviennent principalement de la presse flamande et du quotidien Le Monde, qui s’est aussi intéressé à ce cold case.