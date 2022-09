David Stevens, ex-directeur de l’Autorité de protection des données : “Mon indépendance m’a coûté cher”

L'ancien bâtonnier Pierre Sculier sera le nouveau président d'Avocats.be

Celui qui fut bâtonnier de l’Ordre français du barreau de Bruxelles de 2016 à 2018 succède à Xavier Van Gils à la tête d’Avocats.be, qui regroupe les 11 barreaux francophones et le barreau germanophone et représente plus de 8000 avocats.