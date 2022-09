L'État belge condamné pour la mise à l'écart du président de l'Exécutif des Musulmans

Le tribunal civil de Bruxelles a estimé, dans un jugement rendu le 1er septembre, que l'État belge, via son ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, s'est illégalement ingéré dans les activités d'une autorité religieuse, a indiqué mercredi l'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), confirmant une information du journal Le Soir. En cause, le ministre avait poussé vers la sortie l'ancien président de l'EMB, Salah Echallaoui, en 2020, le suspectant d'être un espion à la solde de l'État du Maroc. Le cabinet du ministre a déjà annoncé qu'il interjettera appel de cette décision du tribunal. Vincent Van Quickenborne avait appelé publiquement, début décembre 2020, à un renouvellement de tous les organes de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, se fiant à un avis de la Sûreté de l'État qui pointait une ingérence du Maroc au sein de la Grande Mosquée de Bruxelles. La Sûreté affirmait que trois agents des services de renseignement marocain y étaient infiltrés.

Le 20 décembre, Salah Echallaoui, alors président de l'EMB, avait démissionné, tout en réfutant les accusations de collaboration avec des services secrets étrangers. Défendu par Me Marc Uyttendaele, il a ensuite introduit, en mai 2021, une action en justice contre cette initiative du ministre.

Dans un jugement du 1er septembre dernier, le tribunal civil de Bruxelles lui a donné raison. Selon Le Soir, le juge affirme, concernant les fautes alléguées par la Sûreté de l'État, qu'à défaut de données précises quant à leur source ou origine, les informations qu'elle a recueillies "sont assimilables à un renseignement anonyme dépourvu, comme tel, de valeur probante".

Ensuite, concernant les propos du ministre à l'égard de Salah Echallaoui, et sa décision de conditionner la concession sur le bâtiment de la Grande Mosquée à la démission de ce dernier, le tribunal y voit, selon le quotidien, une ingérence sans fondement juridique et disproportionnée dans les libertés de culte et d'association de cette personne.

Enfin, le tribunal estime aussi que les propos du ministre sont de nature à porter atteinte à la réputation de Salah Echallaoui. "Les seuls renseignements fournis par la Sûreté de l'État, sans autre élément permettant de vérifier leur véracité, ne suffisent pas à établir la réalité des faits d'espionnage et d'ingérence imputés à Monsieur Echallaoui. Dans ses conclusions, l'État belge admet d'ailleurs que l'avis de la Sûreté de l'État n'établit pas de lien entre Monsieur Echallaoui et des activités d'espionnage", a exposé le tribunal, selon Le Soir.

"Nous ferons appel de la décision", a réagi mercredi en fin d'après-midi le cabinet du ministre Vincent Van Quickenborne. "Depuis le tout début, le ministre a clairement identifié et parlé des problèmes avec et au sein de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, sur la mauvaise gestion administrative et sur l'ingérence étrangère. Dans l'intérêt de la communauté musulmane de notre pays, nous continuerons à parler ce langage clair et à nous attaquer aux magouilles et aux bévues", a-t-il lancé.