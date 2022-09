Procès des attentats à Bruxelles : Salah Abdeslam ne comparaîtra pas lundi pour l'audience préliminaire

Procès des attentats à Bruxelles : Michel Bouchat assurera la défense de Salah Abdeslam avec Delphine Paci

L'avocat carolorégien Michel Bouchat rejoint l'avocate bruxelloise Delphine Paci pour la défense de Salah Abdeslam au procès des attentats à Bruxelles, ont indiqué jeudi à Belga Me Paci et Me Bouchat, confirmant une information de Sudinfo.