Le greffier du parlement wallon sur la sellette: une information judiciaire a été ouverte

Une plainte pour harcèlement a été déposée à l'auditorat du travail de Namur contre le greffier du parlement wallon Frédéric Janssens et contre cinq députés wallons, rapporte Le Soir lundi. Une information judiciaire est ouverte.

Les députés en question sont les cinq membres du Bureau du parlement, l'organe en charge de la gestion de l'institution, à savoir le président Jean-Claude Marcourt (PS), les vice-présidents Jacqueline Galant (MR) et Manu Disabato (Ecolo) et les secrétaires Sophie Pécriaux (PS) et Sybille de Coster-Bauchau (MR).

Quant au greffier Frédéric Janssens, c'est lui le haut fonctionnaire chargé de faire tourner le parlement au quotidien. Cette fonction lui donne autorité, au nom du Bureau, sur tout le personnel. Les méthodes de management du greffier, qui gère les 105 agents de l'institution, sont de plus en plus contestées en interne.

Dans un enregistrement obtenu par Le Soir, M. Janssens menace violemment un membre du personnel. "T'es à la morgue à midi", lui lance notamment le greffier. Mais les documents qui ont fuité ne concernent pas que des questions de ressources humaines. Il apparaît également que les dépenses du parlement sont en pleine explosion.

Au lieu des 10 millions annoncés, le budget consacré à la nouvelle Maison des parlementaires dépasse ainsi allégrement les 20 millions d'euros. La jonction piétonne de quelques dizaines de mètres, qui permet désormais aux députés de passer du parking au parlement sans devoir traverser la voie publique, a pour sa part coûté au moins 2,1 millions au lieu des 700.000 euros prévus.

"Et les exemples de surchauffe de la carte bancaire s'accumulent, entre un hangar pour ranger des barrières dont le budget a été multiplié par 13 en deux ans, ou des frais de téléphonie de près de 25.000 euros durant les vacances du greffier au Costa Rica", énumère Le Soir. En outre, l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC) a reçu plusieurs courriers anonymes dénonçant un marché public piloté par le parlement wallon. La société ayant remporté ce marché est suspectée d'avoir été favorisée par rapport aux autres soumissionnaires.