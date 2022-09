Procès des attentats à Bruxelles: la chambre d'accusation de Bruxelles libère également Ibrahim Farisi

Procès des attentats à Bruxelles : parler de torture ou de traitement inhumain? Un vocabulaire "inaudible" pour les victimes

"La parole (des avocats de la défense, NDLR) est certes libre, mais quand on parle de torture et de traitement inhumain et dégradant, c'est un vocabulaire inaudible pour les victimes", a souligné Me Maryse Alié, qui défend les intérêts du collectif Life4Brussels.