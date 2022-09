Procès des attentats à Bruxelles: les boxes vont-ils être conservés ? La présidente se prononce

La présidente de la cour d'assises de Bruxelles a établi, vendredi après-midi, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'irrecevabilité des poursuites concernant Ali El Haddad Asufi au procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Le conseil de ce dernier, Me Jonathan De Taye, avait plaidé l'irrecevabilité des poursuites sur base du principe de "non bis in idem", soit le fait de ne pas pouvoir être poursuivi pénalement pour de mêmes faits, rappelant que son client avait été jugé à Paris, en juin dernier, dans le dossier des attentats du 13 novembre 2015.

La présidente s'intéresse à présent aux boxes dans lesquels devaient se trouver les accusés tout au long du procès. Selon elle, il n'y a pas de nécessité particulière d'avoir des boxes séparés pour chaque accusé. La présidente évoque ainsi un box unique où pourraient être placés tous les accusés.