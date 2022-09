"Il faut dissocier les bandes urbaines des fusillades liées aux trafics de drogue"

Annelies Verlinden : "L’idée que nous pouvons éradiquer très vite le trafic de drogue est ridicule"

Annelies Verlinden (CD&V), la ministre de l’Intérieur, dresse un bilan lucide de la lutte contre le trafic de drogue. Elle défend son projet de loi visant à donner plus de pouvoir aux communes. Elle estime que notre pays n’est pas prêt à se passer de l’énergie nucléaire et qu’il faut envisager de prolonger plus de deux réacteurs.