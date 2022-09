Menaces contre Van Quickenborne : les quatre suspects comparaîtront ce lundi après-midi à Amsterdam

Les quatre suspects néerlandais arrêtés dans le cadre de l'enquête sur les menaces à l'encontre du ministre belge de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) comparaissent ce lundi devant le procureur du Roi à Amsterdam, a indiqué VRT NWS. Le ministère public amstellodamois a confirmé l'information à Belga. La Belgique demande leur remise. Si les suspects acceptent une procédure de remise accélérée, ils pourraient être transférés en Belgique dans les 10 jours. S'ils refusent, la procédure normale implique que le tribunal d'Amsterdam doit se prononcer dans les 60 jours pour une remise éventuelle.

Vincent Van Quickenborne a été placé sous sécurité renforcée samedi et il limitera fortement ses sorties ces prochains jours, voire semaines. Le parquet fédéral a été informé au cours de la semaine dernière d'une possible menace sur sa personne. Une enquête a été ouverte et confiée à un juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale.

Trois hommes, âgés de 20, 29 et 48 ans, ont été privés de liberté aux Pays-Bas dans la nuit de vendredi à samedi. Ces interpellations ont eu lieu à La Haye, selon le parquet néerlandais. Le parquet fédéral belge a demandé leur transfèrement. Un quatrième suspect identifié était activement recherché. Il a été arrêté à son tour dimanche.