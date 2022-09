Sympathisant de l'extrême-droite, collectionneur d'armes: qui est Yannick V., l'homme tué lors d'une intervention policière à Anvers?

Ce mercredi matin, une dizaine de perquisitions ont été menées dans la région d'Anvers dans le cadre d'une enquête portant sur la détention illégale d'armes à feu et la préparation d'un attentat terroriste. Au cours de ces opérations policières, un homme de 36 ans est décédé.

Nos confrères du Nieuwsblad ont livré davantage de détails sur le profil de la victime.



Yannick V., originaire de Merksem, était un sympathisant de l'extrême-droite. Sur les réseaux sociaux, il exprimait régulièrement ses vues politiques radicales. Son dernier message posté sur Facebook saluait la victoire de la politicienne d'extrême-droite Giorgia Meloni, lors des législatives italiennes.

La victime se décrivait également comme un tireur d'élite et un collectionneur d'armes à feu, selon nos confrères flamands. Sur la toile, Yannick V. a fait état à plusieurs reprises de sa collection de fusils. Dans un article pour le média en ligne "MacroTrends", l'homme justifiait sa possession d'armes par une "obligation morale" de se défendre ainsi que défendre ses proches et ses enfants. "Après tout, un homme libre, un homme souverain, prend soin de lui-même et ne compte pas sur un autre pour protéger ce qui lui est le plus cher", déclarait-il, avant de donner des conseils sur la manière de se procurer des armes en Belgique.

Enfin, Yannick V. se présentait comme appartenant au courant du "survivalisme", qui désigne la préparation à des catastrophes majeures, comme la fin du monde. Très pessimiste pour l'avenir, surtout depuis la pandémie, la victime aurait notamment constitué des réserves de nourriture en plus de son stock d'armes.