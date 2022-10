La prison de Haren officiellement inaugurée, les détenues et détenus arriveront ce mois-ci

Dès ce mois-ci, le village pénitentiaire pourra accueillir 1 190 détenues et détenus. Les places créées permettront de les répartir sur plusieurs entités dont une maison d’arrêt pour hommes, une maison de peines pour hommes, un centre fermé pour femmes, un centre ouvert pour femmes, un centre d’observation, et un centre de psychiatrie et médical.

Ce complexe pénitentiaire est destiné à remplacer, à terme, les prisons vétustes de Saint-Gilles, Forest et Berkendael. Outre les différentes entités du village pénitentiaire, la prison comporte également un point central comprenant le complexe d’accueil et de visites, le hall de sport et le tribunal d’application des peines. Un bâtiment d’accueil avec des salles d’audiences et un bâtiment administratif, sur et en dehors du mur d’enceinte, font également partie du complexe pénitentiaire.