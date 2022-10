La saisie de documents de la commission Lumumba par le juge d'instruction est légale

Seuls deux des documents saisis ne pourront finalement pas être utilisés dans l'instruction judiciaire. "Ce pouvoir de contrainte [la saisie ordonnée par le juge d'instruction], exercé sans aucune ingérence dans les travaux - par ailleurs clôturés - de la commission d'enquête concernée, n'est limité par aucune disposition légale", a établi la chambre des mises en accusation. "Il s'inscrit dans la poursuite de la mission assignée au pouvoir judiciaire, à savoir la recherche et la poursuite des infractions de façon indépendante (article 151 de la Constitution) et partant, dans le respect strict du principe de la séparation des pouvoirs", a-t-elle affirmé.

Le 18 janvier dernier, le magistrat instructeur en charge de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba, commis en 1961, s'est présenté au Parlement fédéral avec un mandat de perquisition. Il a fait saisir des documents provenant de la commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Lumumba, qui a tenu ses travaux entre 2000 et 2001, et qui a conclu à l'implication de responsables politiques belges dans cette affaire.

La présidente de la Chambre des représentants, Eliane Tillieux, s'est toutefois opposée à ce que certaines pièces, celles qui sont couvertes par le huis clos, soient emportées. Une solution a été trouvée par la mise sous scellé desdites pièces et le litige a été porté devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles.

Le parquet fédéral, qui avait requis, devant la chambre des mises en accusation, que la saisie soit déclarée légale, a salué la décision. "Cela va permettre de mieux comprendre le dossier Lumumba et de s'assurer que des éléments, jusque-là inconnus de la justice, ne se trouvent pas dans les travaux de la commission d'enquête", a commenté Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral.

Ce devoir d'enquête s'inscrit dans le cadre de l'instruction judiciaire, toujours ouverte, concernant l'assassinat de l'ancien Premier ministre congolais et dans laquelle le fils de ce dernier, François Lumumba, est constitué partie civile depuis 2012. Il a ainsi initié une procédure pénale du chef de crime de guerre, tortures et traitements inhumains et dégradants commis sur la personne de son père. Les faits allégués auraient été commis entre le 1er décembre 1960, date de l'arrestation de Patrice Lumumba, et le 17 janvier 1961, jour de sa mort violente.