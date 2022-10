S'il n'avait pas autant hésité, Anas serait sans doute mort en Syrie

Anas avait finalement fait le bon choix. Le 30 décembre 2013, il avait pris un vol en direction d'Istanbul avec son ami Bilal. Le lendemain, ce dernier prenait la direction de la Syrie et rejoignait le groupe Jabhat al-Nosra, soit la franchise syrienne d'al-Qaïda. Bilal, comme plus tard son frère Khalid qui a aussi pris le chemin du djihad, y est plus que vraisemblablement mort un an et demi plus tard. Anas avait fait demi-tour et était rentré en Belgique le 1er janvier 2014.