Procès des attentats de Bruxelles : "Ce qui est important, c'est d'expliquer comment des jeunes arrivent à cette emprise totalitaire" Mes Stanislas Eskénazi et Gisèle Stuyck défendront les deux principaux accusés lors du procès des attentats du 22 mars 2016.

Leurs clients ont été arrêtés séparément le même jour, le 8 avril 2016, soit 16 jours après les attentats de Zaventem et de Maelbeek, qui ont fait 32 morts. Ces deux hommes - Mohamed Abrini pour Me Stanislas Eskénazi et Osama Krayem pour Me Gisèle Stuyck - seront vraisemblablement les accusés les plus scrutés au...